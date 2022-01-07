Різдво – час, коли можна відпочити, набратися сил, зібратися за сімейним столом і провести приємно час. Незважаючи на щільний графік зірок шоу-бізнесу, вони також дозволяють собі розслабитися та спокійно відгуляти свято.

Як зірки святкують Різдво – далі в матеріалі.

Для ведучого Нового каналу Сергія Притули Різдво — сімейне свято, яке він рік у рік відзначає за одним й тим самим сценарієм. Так, артист збирається разом із усією своєю родиною у мами в Збаражі.

Цей рік не став винятком, що підтвердив у Instagram Сергій. Він поділився фото, де родина зібрана за святковим столом.

– Збараж бажає всім веселих свят! Тепла та колядок у ваш будинок. Смачної куті, – підписав знімок Притула.

Ведучий Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою Різдво вирішили провести у теплих краях, куди вирушили у відпустку.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук віддав перевагу провести це світле свято у Львові з мамою та братом.

– Світлого Різдва всім! З мамою та братом Олегом вдома у Львові, – підписав він сімейне фото.

Заслужена артистка України Наталка Карпа розповіла, що Різдво – одне з найулюбленіших свят. Співачка сказала, що вони всією родиною збираються в батьків у Львові.

– Я приїжджаю з Києва, сестричка із сім’єю теж приєднується, напередодні домовляємось хто і що готує, – розповіла Наталка.

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк на Різдво приїхала до батьків у Хмельницький. Артистка розповіла, що з самого ранку вони всією родиною вже співають колядки.

Також Леся разом із усією родиною сьогодні відзначають день народження бабусі, якій виповнилося 87 років.

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася домашнім фото з кутею.

– З Різдвом, друзі! Всім смачний куті! І будьте, будь ласка, здорові, – написала вона під знімком.

Співачка та головна героїня Холостячки 2 Злата Огнєвіч проводить Різдво в Таїланді – приймає сонячні ванни, п’є коктейлі, їсть манго та відвідує СПА.

А ось співачка Тіна Кароль проведе Різдво працюючи. Сьогодні у артистки великий сольний концерт у Києві, після якого вона вирушить іншими містами України.

Співак Арсен Мірзоян разом із друзями та дітьми катається на санчатах у Яремчі.