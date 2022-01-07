Рождество — пора, когда можно отдохнуть, набраться сил, собраться за семейным столом и провести приятно время. Несмотря на плотный график звезд шоу-бизнеса, они также позволяют себе расслабиться и спокойно отгулять праздник.

Как звезды празднуют Рождество — далее в материале.

Для ведущего Нового канала Сергея Притулы Рождество — семейный праздник, который он из года в год отмечает по одному и тому же сценарию. Так, артист собирается вместе со всей своей семьей у мамы в Збараже.

Этот год не стал исключением, что подтвердил в Instagram Сергей. Он поделился фото, где вся семья собрана за праздничным столом.

— Збараж желает всем веселых праздников! Тепла и колядок в ваш дом. Вкусной кутьи, — подписал снимок Притула.

Ведущий Юрий Горбунов вместе со своей женой Катей Осадчей Рождество решили провести в теплых краях, куда отправились в отпуск.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук предпочел провести это светлый праздник во Львове с мамой и братом.

— Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове, — подписал он семейное фото.

Заслуженная артистка Украины Наталка Карпа рассказала, что Рождество – один из самых любимых ее праздников. Певица сказала, что они всем семьей собираются у родителей во Львове.

— Я приезжаю из Киева, сестренка с семьей тоже присоединяется, накануне договариваемся кто и что готовит, — рассказала Наталка.

Ведущая Нового канала Леся Никитюк на Рождество приехала к родителям в Хмельницкий. Артистка рассказала, что с самого утра они всей семьей уже поют колядки.

Также Леся вместе со всей семье сегодня отмечают день рождения бабушки, которой исполнилось 87 лет.

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась домашним фото с кутьей.

— С Рождеством, друзья! Всем вкусный кути! И будьте, пожалуйста, здоровы, — написала она под снимком.

Певица и главная героиня Холостячки 2 Злата Огневич проводит Рождество в Таиланде — принимает солнечные ванны, пьет коктейли, ест манго и посещает СПА.

А вот певица Тина Кароль проведет Рождество работая. Сегодня у артистки большой сольный концерт в Киеве, после которого она отправится по другим городам Украины.

Певец Арсен Мирзоян вместе с друзьями и детьми катается на санках в Яремче.