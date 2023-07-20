Коханий співачки Ріанни, репер Asap Rocky оскандалився через кулон у вигляді символу російського вторгнення в Україну.
У своєму Instagram артист оприлюднив серію з фото і відео, на одному з кадрів він показав ланцюжок із кулоном у вигляді створеної з танків літери Z, що безпосередньо асоціюється з країною-агресором.
Підписники Asap Rocky не оцінили таку прикрасу, а тому засипали його негативними коментарями. Варто зазначити, що цей кадр репер видалив, проте інтернет пам’ятає все.
- Ти ід**т. Підтримуєш терористів і вбивць дітей.
- Ід**т, ти щойно підтримав геноцид. Помер для мене, як артист і людина.
- Видалити фотку недостатньо, нам потрібні вибачення.
- Ніколи не думай приїжджати в Україну!
- Найжахливіше, що може зробити репер. Бажаю, щоб ви і ваша сім’я пережили звичайне життя українця хоча б одну годину.
- Ганьба тобі!
- Кацап Рокі!
- Ганьба вам використовувати фашистський символ… Значить, ви підтримуєте вбивства, насильство, зґвалтування і геноцид людей.
- Це схоже на символ, який Росія використовує у своєму геноциді проти України… Дивно, як у США проникла російська пропаганда.
- Викинь це в сміття.
- Що за х**нь? Ти з танків із алмазами робиш російський символ війни? Як тобі не соромно? – такі коментарі можна побачити під постом Asap Rocky.
Сама публікація – реклама навушників Beats Studio Pro, які є флагманськими навушниками компанії Beats Electronics LLC, заснованої репером Dr. Dre і музичним продюсером Джиммі Айовіним.
З 2014 року Beats Electronics LLC є дочірньою компанією Apple, яка однією з перших пішла з російського ринку на початку війни.