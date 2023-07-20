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Asap Rocky оскандалився через кулон у вигляді символу російського вторгнення

20 Липня 2023, 19:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Asap Rocky
Джерело: Depositphotos

Коханий співачки Ріанни, репер Asap Rocky оскандалився через кулон у вигляді символу російського вторгнення в Україну.

У своєму Instagram артист оприлюднив серію з фото і відео, на одному з кадрів він показав ланцюжок із кулоном у вигляді створеної з танків літери Z, що безпосередньо асоціюється з країною-агресором.

Асап Роки оскандалился

Підписники Asap Rocky не оцінили таку прикрасу, а тому засипали його негативними коментарями. Варто зазначити, що цей кадр репер видалив, проте інтернет пам’ятає все.

  • Ти ід**т. Підтримуєш терористів і вбивць дітей.
  • Ід**т, ти щойно підтримав геноцид. Помер для мене, як артист і людина.
  • Видалити фотку недостатньо, нам потрібні вибачення.
  • Ніколи не думай приїжджати в Україну!
  • Найжахливіше, що може зробити репер. Бажаю, щоб ви і ваша сім’я пережили звичайне життя українця хоча б одну годину.
  • Ганьба тобі!
  • Кацап Рокі!
  • Ганьба вам використовувати фашистський символ… Значить, ви підтримуєте вбивства, насильство, зґвалтування і геноцид людей.
  • Це схоже на символ, який Росія використовує у своєму геноциді проти України… Дивно, як у США проникла російська пропаганда.
  • Викинь це в сміття.
  • Що за х**нь? Ти з танків із алмазами робиш російський символ війни? Як тобі не соромно? – такі коментарі можна побачити під постом Asap Rocky.

Сама публікація – реклама навушників Beats Studio Pro, які є флагманськими навушниками компанії Beats Electronics LLC, заснованої репером Dr. Dre і музичним продюсером Джиммі Айовіним.

З 2014 року Beats Electronics LLC є дочірньою компанією Apple, яка однією з перших пішла з російського ринку на початку війни.

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