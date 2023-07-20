Коханий співачки Ріанни, репер Asap Rocky оскандалився через кулон у вигляді символу російського вторгнення в Україну.

У своєму Instagram артист оприлюднив серію з фото і відео, на одному з кадрів він показав ланцюжок із кулоном у вигляді створеної з танків літери Z, що безпосередньо асоціюється з країною-агресором.

Підписники Asap Rocky не оцінили таку прикрасу, а тому засипали його негативними коментарями. Варто зазначити, що цей кадр репер видалив, проте інтернет пам’ятає все.

Ти ід**т. Підтримуєш терористів і вбивць дітей.

Ід**т, ти щойно підтримав геноцид. Помер для мене, як артист і людина.

Видалити фотку недостатньо, нам потрібні вибачення.

Ніколи не думай приїжджати в Україну!

Найжахливіше, що може зробити репер. Бажаю, щоб ви і ваша сім’я пережили звичайне життя українця хоча б одну годину.

Ганьба тобі!

Кацап Рокі!

Ганьба вам використовувати фашистський символ… Значить, ви підтримуєте вбивства, насильство, зґвалтування і геноцид людей.

Це схоже на символ, який Росія використовує у своєму геноциді проти України… Дивно, як у США проникла російська пропаганда.

Викинь це в сміття.

Що за х**нь? Ти з танків із алмазами робиш російський символ війни? Як тобі не соромно? – такі коментарі можна побачити під постом Asap Rocky.

Сама публікація – реклама навушників Beats Studio Pro, які є флагманськими навушниками компанії Beats Electronics LLC, заснованої репером Dr. Dre і музичним продюсером Джиммі Айовіним.

З 2014 року Beats Electronics LLC є дочірньою компанією Apple, яка однією з перших пішла з російського ринку на початку війни.