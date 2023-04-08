Плюс 22 кг: Полякова несподівано показала фото, на якому вона із зайвою вагою

Співачка Оля Полякова згадала період, коли набрала 22 кілограми та її вага склала 86 кг. Таким зізнанням вона поділилася у програмі Дорослі дівчата.

За словами Полякової, це сталося після народження другої доньки Аліси 11 років тому.

— Лежу я на пляжі, жирна. Коли я народила Алісу, я важила плюс 22 кілограми. Я виглядала, як величезна шафа на ніжках. Це взагалі жах (Ред.), – розповіла виконавиця.

Під час програми вона показала Маші Єфросініній своє фото із зайвою вагою та засміялася. Полякова жартувала, що тоді вона не була “супер білявкою”, а була “супер ковбасинкою”.

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Вона також розповіла, що для неї саме 2011 рік став переломним у її житті та кар’єрі. Тоді невідомий для неї автор Віталій Таран запропонував їй виконувати пісню Шльопки, запевняючи, що цей хіт зробить з неї зірку.

Полякова відмовилася від пропозиції та заявила, що не чула раніше гіршої пісні. Але вже за рік ця композиція принесла їй популярність.

Джерело: Дорослі дівчата