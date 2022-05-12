У другому півфіналі Євробачення 2022 виступила і представниця Сербії Konstrakta зі своїм номером на пісню In Corpore Sano.

Konstrakta – In Corpore Sano

Номер Konstrakta не змінився з часів нацвідбору. Вона так само із серйозним виглядом миє руки, а бек-вокалісти їй у цьому допомагають. Простота її рухів на сцені виглядає максимально абсурдно та іронічно, але в цьому безумовно є магія.

Заспівала Konstrakta чудово. З цього боку до неї мінімум нарікань, хоча викладачі вокалу могли б і причепитися.

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Що відомо про Konstrakta

Konstrakta – це псевдонім сербської артистки Ани Джуріч. Почала вона свій шлях у гурті Zemlja Gruva (Land of Groove). Також Ана виступала на розігріві у Емі Вайнхаус на останньому у її житті концерті у Белграді у 2011 році.

У сольній творчості (з 2019 року) Konstrakta любить звертатися до важливих соціальних явищ. Її номер на Євробаченні не став винятком.

До речі, трек In Corpore Sano (У здоровому тілі) деякі інтерпретували як критику у бік сербської системи охорони здоров’я та сатиру на недосяжні стандарти краси.

Євробачення 2022

10 травня відгримів перший півфінал Євробачення 2022, що проходить в італійському місті Турин. За його підсумками, 10 учасників пройшли у фінал конкурсу, зокрема, український колектив Kalush Orchestra.

Також у фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць. Йдеться про представників Британії, Франції, Німеччини та Іспанії. Учасники Євробачення від Італії теж потрапляють одразу до фіналу, оскільки їхня країна приймає конкурс.