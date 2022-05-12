Во втором полуфинале Евровидения 2022 выступила и представительница Сербии Konstrakta со своим номером на песню In Corpore Sano.

Konstrakta — In Corpore Sano

Номер Konstrakta не изменился со времен нацотбора. Она все также с серьезным видом моет руки, а бек-вокалисты ей в этом помогают. Простота ее движений на сцене выглядит максимально абсурдно и иронично, но в этом определенно есть магия.

Спела Konstrakta отлично. С этой стороны к ней минимум нареканий, хотя преподаватели вокала могли бы и придраться.

Читайте: Евровидение 2022: смотрите онлайн-трансляцию из Турина

Что известно о Konstrakta

Konstrakta — это псевдоним сербской артистки Аны Джурич. Начала она свой путь в группе Zemlja Gruva (Land of Groove). Также Ана выступала на разогреве у Эми Уайнхаус на последнем в ее жизни концерте в Белграде в 2011 году.

В сольном творчестве (с 2019 года) Konstrakta любит обращаться к важным социальным явлениям. Ее номер на Евровидении не стал исключением.

Кстати, трек In Corpore Sano (B здоровом теле) некоторые интерпретировали как критику в сторону сербской системы здравоохранения и сатиру на недостижимые стандарты красоты.

Євробачення 2022

10 травня відгримів перший півфінал Євробачення 2022, що проходить в італійському місті Турин. За його підсумками, 10 учасників пройшли у фінал конкурсу, зокрема, український колектив Kalush Orchestra.

Також у фінал автоматично потрапили учасники країн-засновниць. Йдеться про представників Британії, Франції, Німеччини та Іспанії. Учасники Євробачення від Італії теж потрапляють одразу до фіналу, оскільки їхня країна приймає конкурс.