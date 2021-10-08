Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 проходитиме на арені Pala Alpitour у Турині (Італія).

Організатори конкурсу оголосили, що Євробачення наступного року проходитиме у Турині, хоча за цю можливість змагалися аж 16 міст.

Що відомом про Pala Alpitour

Pala Alpitour – спортивно-концертна арена, яка була побудована 13 грудня 2005 року за проектом японського архітектора Арата Ісодзакі спеціально до відкриття зимової туринської Олімпіади 2006 року.

Площа Pala Alpitour дорівнює 34 тис. Квадратних метрів. Загалом арена вміщує 16 600 глядачів. Pala Alpitour розташована в південній частині Турина в одному з центральних районів, який називається Санта-Ріта.

Внутрішній простір Pala Alpitour легко може змінювати конфігурацію, тому після Олімпіади там проводять як більшість культурних, так і спортивних подій, зокрема світового рівня.

Окрім зимової Олімпіади, там проводилися чемпіонат Європи з художньої гімнастики, фінал кубка Євроліги з баскетболу.

Ба більше, на Pala Alpitour відіграли свої масштабні шоу R.E.M., Green Day, Depeche Mode, Muse, Lady Gaga та інші.

Коли буде проходити Євробачення

Також 8 жовтня організатори конкурсу оголосили, коли буде проходити Євробачення 2022. Відомо, що перший півфінал відбудеться 10 травня, а другий – 12 травня.

Фінал Євробачення 2022 в Турині пройде 14 травня.