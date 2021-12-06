Стала відома перша пісня Євробачення 2022, яке відбудеться у травні в Турині (Італія). Болгарія оголосила своїх представників – це рок-гурт Intelligent Music Project, який з’явиться на міжнародному пісенному конкурсі з треком Intention.

Автором тексту, музики та аранжування став музикант та організатор гурту Intelligent Music Project Мілен Врабевські.

Ця пісня про внутрішню битву, про пошуки себе та шляхи до прогресу, а також про те, що кожен із нас має свою місію, з якою народився.

Рок-гурт Intelligent Music Project розпочав своє існування в 2011 році і є колаборацією рок-музикантів із відомих всесвітніх колективів. У його складі побували такі артисти, як Боббі Рондінеллі, Карл Сентанс, Тодд Сучерман, Саймон Філліпс та інші.

Наразі музичний колектив Intelligent Music Project очолює чилійський рок-музикант Ронні Ромеро. Він відомий як учасник гуртів Lords of Black і Rainbow.

Також до складу колективу входить барабанщик Стоян Янкулов, який уже двічі брав участь у Євробаченні – в 2007 і 2013 роках.

Про те, що гурт візьме участь у Євробаченні 2022, офіційно стало відомо наприкінці листопада. Для участі в конкурсі він був обраний внутрішнім відбором.

Варто зазначити, що переможцем Євробачення 2021 став італійський рок-гурт Maneskin, очевидно, на тлі цього Болгарія вирішила вперше від своєї країни послати рокерів.

Євробачення-2022 відбудеться в країні переможців – Італії. Перший та другий півфінали відбудуться 10 і 12 травня, фінал – 14 травня.