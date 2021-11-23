Пита Дэвидсона застали с Ким Кардашьян и засосом на шее

Звезду реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян и комика Пита Дэвидсона заметили вместе за ужином. На фотографии Дэвидсона крупным планом, виден засос на левой стороне шеи, прямо под его ухом.

41-летняя Кардашьян и 28-летний Дэвидсон отправились на романтический ужин вместе в ресторане Giorgi Baldi в Санта-Монике. Они вместе приехали на его внедорожнике Lamborghini и вошли в отдельный зал ресторана.

Дэвидсон рыцарски открыл дверь машины и провел Кардашьян в машину. Все это время они не могли перестать смеяться.

Кардашьян надела черную бейсболку, черную водолазку и черные кожаные перчатки, ботинки и макси-юбку.

Засос на шее Дэвидсона свидетельствует о том, что их отношения игривые и чем-то напоминают подростковые.

— Она ведет себя как подросток. Она постоянно хихикает. Пит заставил ее почувствовать, будто время переместилось на 20 лет назад. Кажется, она счастлива, — отметил источник Page Six.

Пара впервые спровоцировала любовные слухи, когда в октябре их заметили, держась за руки в Южной Калифорнии. Затем их все чаще начали замечать вместе.

По словам источников, пара сейчас официально встречается, но пока хочет сохранить свои отношения в секрете.