Екс-учасниця українського гурту НеАнгели Вікторія Сміюха анонсувала вихід своєї нової пісні, яка називається Говори, что хочешь. Тим самим артистка спровокувала обговорення в коментарях, чи не присвячена її музична композиція колезі по сцені Славі Камінській.

В Instagram Вікторія написала, що прем’єра мала відбутися трохи згодом, проте у зв’язку з численними повідомленнями шанувальників вона вирішила презентувати нову роботу раніше.

– Я побачила, як ви чекаєте моєї нової роботи. Як ніколи хочеться поділитися з вами своїми таємними емоціями… Я знаю, що ви довго чекали, але такі щирі одкровення вимагають свого часу та місця, – написала Сміюха.

Прем’єра треку запланована на 10 грудня.

Підписники зазначили, що чекають на сольну роботу артистки, проте не залишили поза увагою і Славу Камінську, з якою Вікторія була в гурті НеАнгели.

Я так розумію, пісня Славі присвячена? У першій ви згадуєте НеАнгелів. Віка, відпустіть минуле. Якщо ви її пробачили, як кажете. Створюйте свої пісні та живіть, не обертаючись назад.

Нарешті покажеш Славі.

Що і потрібно було довести! Піар за рахунок Слави.

Пісня про Славу?

Набридли зі своєю Славою.

Цей голос можна слухати вічно!

Гурт НеАнгели – голос Вікторії. – Пишуть у коментарях Сміюхи.

Нагадаємо, що нещодавно між екс-учасницями гурту НеАнгели спалахнув скандал. Так, Вікторія Сміюха звинуватила Славу Камінську в аб’юзі. Дівчина заявила, що неодноразово страждала від насильства з боку колеги.

Відповідь Слави не змусила на себе довго чекати. Камінська зізналася, що їй неприємна вся ситуація, що склалася, оскільки вона не хоче, щоб гурт запам’ятали з такого боку. А також сказала, що для Вікторії це гарний піар перед виходом пісні.