Українська співачка Вікторія Сміюха вирішила поставити крапку в історії з гуртом НеАнгели.
На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила пост, в якому показала торт із зображенням колеги по сцені Слави Камінської. Попрощатися із гуртом вона вирішила в неординарний спосіб, розрізавши торт із фото Камінської.
– На цій солодкій ноті ми завершуємо історію легендарного гурту НеАнгели. Виявляється, Слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка, – написала Віка.
Сміюха додала, що вона вже самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. Співачка натякнула, що Слава досі піариться на гурті.
– Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших, – написала Віка та додала рядки з пісні колеги Slava Bogu.
Реакція Слави Камінської
Реакція Слави не змусила себе довго чекати. Спочатку зірка оприлюднила сторіз, в якому порадила Віці знайти нового PR-менеджера. А згодом Камінська присвятила цій ситуації два пости.
– Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вкотре, але вже символічно висловити свою подяку гурту, в якому вона пропрацювала так багато років, і це її “дякую” команді, яка так багато для неї зробила, – написала Слава.
Співачка додала, що вся ця ситуація – звичайний хайп. Крім цього, Камінська анонсувала свій сольний альбом і пообіцяла підтримати нові роботи Віки.
Реакція мережі
У коментарях користувачі мережі досить бурхливо відреагували на вчинок Віки. Більшість підписників зазначили, що не очікували такого від співачки.
- Я була про вас значно кращої думки.
- Я сподіваюся, що це жарт, тому що з боку це виглядає негідно і безглуздо.
- Хто таку дурницю придумав? Віка, я завжди з повагою ставилася до вас, а зараз якось соромно стало.
- Не дуже гарно, звичайно.
- Ви кажете, що відпустили минуле, але здається, що ніяк. Не опускайтеся так низько, це вам не личить.
- Добре, що є хоча б одна пісня. Перемога ще та!
- Мені здається, що ви повний нуль.
- Таке враження, що ти у дитячому садку, – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що гурт НеАнгели припинив свою діяльність у березні 2021 року. Слава та Вікторія тішили своїх шанувальників новими треками упродовж 15 років. Хоча співачки не раз зізнавалися, що у них часто виникали конфлікти, тому жінкам важко було працювати разом.
Артистки відразу розпочали сольні кар’єри. За цей час Слава Камінська вже випустила три треки – 911, Slava Bogu та Подзвони. Вікторія Сміюха потішила шанувальників лише композицією Мы не ангелы.