Українська співачка Вікторія Сміюха вирішила поставити крапку в історії з гуртом НеАнгели.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила пост, в якому показала торт із зображенням колеги по сцені Слави Камінської. Попрощатися із гуртом вона вирішила в неординарний спосіб, розрізавши торт із фото Камінської.

– На цій солодкій ноті ми завершуємо історію легендарного гурту НеАнгели. Виявляється, Слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка, – написала Віка.

Сміюха додала, що вона вже самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. Співачка натякнула, що Слава досі піариться на гурті.

– Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших, – написала Віка та додала рядки з пісні колеги Slava Bogu.

Реакція Слави Камінської

Реакція Слави не змусила себе довго чекати. Спочатку зірка оприлюднила сторіз, в якому порадила Віці знайти нового PR-менеджера. А згодом Камінська присвятила цій ситуації два пости.

– Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила вкотре, але вже символічно висловити свою подяку гурту, в якому вона пропрацювала так багато років, і це її “дякую” команді, яка так багато для неї зробила, – написала Слава.

Співачка додала, що вся ця ситуація – звичайний хайп. Крім цього, Камінська анонсувала свій сольний альбом і пообіцяла підтримати нові роботи Віки.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі досить бурхливо відреагували на вчинок Віки. Більшість підписників зазначили, що не очікували такого від співачки.

Я була про вас значно кращої думки.

Я сподіваюся, що це жарт, тому що з боку це виглядає негідно і безглуздо.

Хто таку дурницю придумав? Віка, я завжди з повагою ставилася до вас, а зараз якось соромно стало.

Не дуже гарно, звичайно.

Ви кажете, що відпустили минуле, але здається, що ніяк. Не опускайтеся так низько, це вам не личить.

Добре, що є хоча б одна пісня. Перемога ще та!

Мені здається, що ви повний нуль.

Таке враження, що ти у дитячому садку, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що гурт НеАнгели припинив свою діяльність у березні 2021 року. Слава та Вікторія тішили своїх шанувальників новими треками упродовж 15 років. Хоча співачки не раз зізнавалися, що у них часто виникали конфлікти, тому жінкам важко було працювати разом.

Артистки відразу розпочали сольні кар’єри. За цей час Слава Камінська вже випустила три треки – 911, Slava Bogu та Подзвони. Вікторія Сміюха потішила шанувальників лише композицією Мы не ангелы.