Екс-солістка гурту НеАнгели Вікторія Сміюха розповіла про стосунки зі своєю колегою по сцені Славою Камінською.

В інтерв’ю каналу Dorotye співачка зізналася, що неодноразово потерпала від насилля з боку Слави. За словами Віки, одного разу Камінська вирвала їй шмат волосся через 15-хвилинне запізнення.

– Тоді Слава вп’ялася мені у волосся і вирвала дуже багато волосся. Це страшно згадувати, бо моя голова боліла десь тиждень. І, на жаль, ось тоді я зрозуміла, що боюся. Я боюся навіть засинати в автобусі, – поділилася Сміюха.

Також Віка згадала, як Слава накинулася на неї з кулаками у поїзді. Конфлікт нібито стався через бутерброд.

– Це смішно зараз згадувати. Тоді у нас було два бутерброди, один із яких Слава з’їла, а другий, звичайно, мій. Ну, я так трохи з’їла, а другу частину залишила. А вона мені сказала: А чому ти мені не хочеш дати? Я кажу: Ну, це ж мій. І тоді, склянка полетіла прямо у поїзді у мій бік. Я отак відмахнулася, – розповіла Віка.

Співачка додала, що 15 років терпіла поведінку колеги через те, що дуже любила гурт НеАнгели та їхню творчість.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV представник Слави Камінської відмовився коментувати інтерв’ю Віки, зазначивши, що це все – маячня.

Нещодавно Вікторія Сміюха розрізала торт із фото Слави. Співачка зазначила, що таким чином вирішила поставити крапку в історії з гуртом НеАнгели.

Нагадаємо, що колектив припинив свою діяльність у березні 2021 року. Артистки відразу розпочали сольні кар’єри.

За цей час Слава Камінська вже випустила три треки – 911, Slava Bogu та Подзвони. Вікторія Сміюха потішила шанувальників лише композицією Мы не ангелы.