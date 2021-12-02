Экс-участница украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха анонсировала выход своей новой песни, которая называется Говори, что хочешь. Тем самым артистка спровоцировала обсуждение в комментариях, не посвящена ли ее музыкальная композиция коллеге по сцене Славе Каминской.

В Instagram Виктория написала, что премьера должна была состоятся позже, однако в связи с многочисленными сообщениями поклонников она приняла решение презентовать новую работу раньше.

— Я увидела жажду ожидания новой работы. Как никогда хочется поделиться с вами своими сокровенными эмоциями… Я знаю, что вы долго ждали, но такие искренние откровения требуют своего времени и места, — написала Смеюха.

Премьера трека запланирована на 10 декабря.

Подписчики отметили, что ждут сольную работу артистки, однако не оставили без внимания и Славу Каминскую, с которой Виктория состояла в группе НеАнгелы.

Я так понимаю, песня Славе посвящена? В первой вы упоминаете НеАнгелов. Вика, отпустите прошлое. Если вы ее простили, как говорите. Создавайте свои песни и живите, не оборачиваясь назад.

Наконец-то уделаешь Славу.

Что и требовалось доказать! Пиар за счет Славы.

Песня про Славу?

Надоели со своей Славой.

Этот голос можно слушать вечно!

Группа НеАнгелы — голос Виктории. — Пишут в комментариях Смеюхи.

Напомним, что недавно между экс-участницами группы НеАнгелы разгорелся скандал. Так, Виктория Смеюха обвинила Славу Каминскую в абьюзе. Девушка заявила, что неоднократно страдала от насилия со стороны коллеги.

Ответ Славы не заставил себя долго ждать. Каминская призналась, что ей неприятна вся сложившаяся ситуация, поскольку она не хочет, чтобы группу запомнили с такой стороны. А также сказала, что для Виктории это хороший пиар, перед выходом песни.