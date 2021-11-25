Українська співачка Слава Камінська та екс-солістка гурту НеАнгели відповіла на звинувачення своєї колишньої колеги з музичного колективу Вікторії Сміюхи.

В інтерв’ю Слава+ Камінська зізналася, що їй неприємна вся ситуація, що склалася, оскільки вона не хоче, щоб гурт запам’ятали з такого боку. Виконавиця не розуміє, для чого її екс-колега ходить по програмам і звинувачує її в чомусь. Проте думає, що у Вікторії запланований вихід пісні, тому потрібен піар.

– Людина була вхожа в мій будинок, спілкувалася з моєю сім’єю. Не соромно таке говорити? Мені соромно. Я не хочу, щоб потім мої діти думали про свою матір погано. Сподіваюся, згодом стане соромно Віці, – сказала Камінська.

Артистка не розуміє, чому сестра Вікторії звинувачує її в булінгу й аб’юзі, оскільки вони завжди добре спілкувалися. Слава зізналася, що теж натерпілася за всі 15 років існування гурту – запізнення, неповага до глядачів, різкі висловлювання.

В одному з інтерв’ю Сміюха заявила, що Камінська вп’ялася їй у голову і вирвала шматок волосся.

– Тільки я була на восьмому місяці вагітності… Полізла битися після того, що Віка запізнилася на 40 хвилин. Я на восьмому місяці вагітності сиджу в машині з животом і кажу їй: Май повагу до мого стану. Віка відповідає: А це що, хвороба? Я говорю, що ще раз таке скажеш – дам в обличчя. Вона відповідає: це я тобі дам, бо я сильніша. Ну а далі я вже не пам’ятаю, в мене штора впала, – зізналася Слава.

Камінська зазначила, що наразі такого б не зробила, але тоді їй було прикро, оскільки заробіток чоловіка дозволяв не їздити по концертах і не працювати.

Артистка наголосила, що були не лише погані моменти, проте те, що у них не складуться стосунки з Вікою, було зрозуміло майже відразу. Слава зізналася, що багато разів хотіла через це піти з НеАнгелів.

Публічний скандал між екс-учасницями гурту НеАнгели розпочався після того, як Вікторія Сміюха розрізала торт із фото Слави та з’їла її голову. Артистка зазначила, що таким чином вирішила поставити крапку в історії з музичним колективом.

Згодом Вікторія Сміюха розповіла про стосунки зі Славою Камінською. Виконавиця заявила, що неодноразово страждала від насильства з боку колеги. Також Вікторія розповіла про те, що Слава вирвала їй шмат волосся через 15-хвилинне запізнення.