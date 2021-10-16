Пісня Cold Heart Елтона Джона очолила британські чарти

Композиція Cold Heart британського співака і композитора Елтона Джона вперше за 16 років очолила британські чарти.

Цього разу ремікс на Cold Heart (Pnau Remix) британець створив разом із співачкою Дуа Ліпою. Вона записана в обробці музикантів-електронників з австралійського музичного колективу Pnau і вийшла 13 серпня.

Вперше з 2005 року Cold Heart посіла лідируючу позицію британських чартів.

В середині вересня Джон оголосив про перенесення свого прощального туру по Європі і Великобританії Farewell Yellow Brick Road. Тур був перенесений через травму стегна у артиста.

Відновити американську частину свого турне Елтон Джон, за його словами, сподівається вже в 2022 році – після того, як відновиться після операції.

Раніше Елтон Джон та Ед Ширан переспівали пісню Фібі з серіалу Друзі.

У серіалі цей трек виконувала Фібі Буффе, яку зіграла Ліза Кудроу.

Тоді вона неправильно вимовила один рядок з композиції, заспівавши Tony Danza замість Tiny Dancer.

Джерело: Official Charts Company