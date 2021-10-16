Песня Cold Heart Элтона Джона возглавила британские чарты

Композиция Cold Heart британского певца и композитора Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила британские чарты.

На этот раз ремикс на Cold Heart (Pnau Remix) британец создал вместе с певицей Дуа Липо. Она записана в обработке музыкантов электронщиков из австралийского музыкального коллектива Pnau и вышла 13 августа.

Впервые с 2005 года Cold Heart заняла лидирующую позицию британских чартов.

В середине сентября Джон объявил о переносе своего прощального тура по Европе и Великобритании Farewell Yellow Brick Road. Тур был перенесен из-за травмы бедра у артиста.

Восстановить американскую часть своего турне Элтон Джон, по его словам, надеется уже в 2022 году — после того, как восстановится после операции.

Ранее Элтон Джон и Эд Ширан перепели песню Фиби из сериала Друзья.

В сериале этот трек исполняла Фиби Буффе, которую сыграла Лиза Кудроу.

Тогда она неправильно произнесла одну строку из композиции, спев Tony Danza вместо Tiny Dancer.

Источник: Official Charts Company