Британський співак Елтон Джон розповів про серйозну травму, через яку переніс своє світове турне.

74-річний виконавець повідомив, що наприкінці літа 2021 року одержав травму стегна після падіння на землю.

– З великим сумом і важким серцем змушений перенести тур Farewell Yellow Brick Road в Європі і Великій Британії на 2023 рік. Наприкінці літа я сильно впав на тверду поверхню і відтоді відчуваю біль у стегні, – написав Елтон Джон в Instagram.

Артист зазначив, що незважаючи на інтенсивне лікування, йому порекомендували зробити операцію якомога швидше, для того, щоб він повністю повернувся в свою колишню форму.

– Я проведу програму інтенсивної фізіотерапії, яка забезпечить повне одужання та повернення до рухливості без болю, – заявив виконавець.

Також він подякував своїм прихильникам за терплячість і зазначив, що час від початку Covid-19 був доволі складним.

– Я відчуваю себе розчарованим весь останній рік. Я обіцяю вам, що повернуся та проведу свої шоу в наступному році та подбаю про те, щоб їх було більше, ніж ви можете очікувати, – підсумував Елтон Джон.

Світове турне співака мало розпочатися вже в 2021 році, проте в зв’язку з обставинами він планує розпочати його в 2022 році.

Варто зазначити, що свій новий альбом артист випустить вже цієї осені – 22 жовтня.