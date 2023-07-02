Продюсерка Олена Мозгова звернулася до колишнього цивільного чоловіка, співака Олександра Пономарьова.

У Facebook вона оприлюднила їхнє спільне архівне чорно-біле фото. На знімку вони постали в стильних образах, Мозгова в косусі, чорних джинсах і сонцезахисних окулярах, Пономарьов – у чорній сорочці, штанах і білому піджаку.

Під кадром Мозгова зазначила, що пробачила екскоханого, а також те, що не шкодує про зустріч із ним.

– Я тебе пробачила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково… Ми всі одне для одного урок… Дякую за урок, ти вільний! P.S. Коли возилася у спогадах, знайшла кілька дуже приємних і красивих! Фото давнє, яке дуже real, – написала Олена.

Раніше Олександр Пономарьов дав велике інтерв’ю, в якому розповів, що причиною їхнього розставання стали зради з боку продюсера. Разом вони були протягом 10 років і у них є спільна донька Євгенія.

Фото: Олена Мозгова