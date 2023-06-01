Співак і продюсер Олександр Пономарьов розповів, що одного разу йому наснився віщий сон про війну в Україні.

Каже, було це ще в 2010 році. Тоді у сновидінні він побачив, як на нашу країну нападає Росія.

– Настільки емоційним і реальним цей сон був, що я замовив тисячу банок тушонки. Розповів про це всім своїм друзям, а вони з мене сміялися. Казали: – Які росіяни, це наші брати, – згадує Пономарьов.

Тоді на емоціях він написав композицію Заспіваймо пісню за Україну, заспівав один раз і відклав її. У 2014 році побачив безліч відео в YouTube із нею.

– Там революція, війна, просто люди стоять… Мене запитують: – Це та війна? Я сказав, що ні. Мені снилося, що нас бомблять якимись бомбами з парашутами, – каже Олександр.

Додає, уві сні спочатку шукав, де сховатися, а потім усе стало добре і спокійно, Київ не розбомбили.