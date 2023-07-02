Продюсер Алена Мозговая обратилась к бывшему гражданскому мужу, певцу Александру Пономареву.

В Facebook она обнародовала их совместное архивное черно-белое фото. На снимке они предстали в стильных образах, Мозговая в косухе, черных джинсах и солнцезащитных очках, Пономарев — в черной рубашке, брюках и белом пиджаке.

Под кадром Мозговая отметила, что простила экс-возлюбленного, а также то, что не жалеет о встрече с ним.

— Я тебя простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала. Люди встречаются не случайно… Мы все друг для друга урок… Спасибо за урок, ты свободен! P.S. Когда возилась в воспоминаниях, нашла несколько очень приятных и красивых! Фото давнее, которое очень real, — написала Алена.

Ранее Александр Пономарев дал большое интервью, в котором рассказал, что причиной их расставания стали измены со стороны продюсера. Вместе они были в течении 10 лет и у них есть совместная дочь Евгения.

Фото: Алена Мозговая