У суботу, 22 січня, пішов з життя музикознавець, співзасновник та директор українського фестивалю Червона рута Тарас Мельник. Нещодавно йому виповнилося 68 років.

Про це поінформувала в Facebook його донька Соломія Мельник. Вона натякнула, що причиною смерті батька є ускладнення від коронавірусу.

– Тарас Мельник – батько фестивалю Червона рута, патріот, ідеолог, музикознавець, піаніст вищого класу, борець за вільну та незалежну Україну, дисидент вищого ґатунку. Пішов тато… В день Соборності України! Ковід прийшов по нього, взяв його за руку і повів за собою у засвіти, – написала Соломія Мельник.

Нещодавно вона повідомляла, що її батько більш ніж місяць тому важко захворів на Covid-19. Він переніс операцію внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Тарас Мельник був госпіталізований до міської лікарні Ужгорода (у відділення для пацієнтів з коронавірусом).

Що відомо про засновника Червоної рути

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року.

У 1977 році, коли Мельник навчався на п’ятому курсі Київської консерваторії, його виключили за “буржуазний націоналізм”. Після цього його відправили на кілька років працювати на завод.

З 1980 року Тарас Мельник працював викладачем (зокрема, викладав історію української музики в Національній музичній академії України ім. Чайковського).

У 1989 році він разом із Кирилом Стеценком (скрипалем, нині заслуженим артистом України) та іншими товаришами організував у Чернівцях перший фестиваль національної молодіжної музики Червона рута.

Цей фестиваль здійснив справжню революцію в тогочасній українській культурі та дав поштовх для зародження нової молодіжної музики.

На сцені Червоної рути виступали такі виконавці та гурти, як Марія Бурмака, Катя Chilly, Воплі Відоплясова, Брати Гадюкіни, Плач Єремії, Тартак та інші.

Тарас Мельник був нагороджений орденом За заслуги III ступеня за внесок у розвиток українського музичного мистецтва.

Він був одружений із Ольгою Мельник та мав доньку Соломію.

Нещодавно у Львові помер український актор театру та кіно Євген Федорченко. Артиста не стало у віці 75 років.