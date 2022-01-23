В субботу, 22 января, ушел из жизни музыковед, соучредитель и директор украинского фестиваля Червона рута Тарас Мельник. Недавно ему исполнилось 68 лет.

Об этом сообщила в Facebook его дочь Соломия Мельник. Она намекнула, что причиной смерти отца являются осложнения от коронавируса.

– Тарас Мельник – отец фестиваля Червона рута, патриот, идеолог, музыковед, пианист высшего класса, борец за свободную и независимую Украину, диссидент высшего сорта. Ушел папа… В день Соборности Украины! Ковид пришел за ним, взял его за руку и повел за собой, — написала Соломия Мельник.

Недавно она сообщала, что ее отец более месяца тому назад тяжело заболел Covid-19. Он перенес операцию в результате осложнений от коронавируса.

Тарас Мельник был госпитализирован в городскую больницу Ужгорода (в отделение для пациентов с коронавирусом).

Что известно об основателе Червоной руты

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года.

В 1977 году, когда Мельник учился на пятом курсе Киевской консерватории, его исключили за “буржуазный национализм”. После этого его отправили на несколько лет на завод.

С 1980 года Тарас Мельник работал преподавателем (в частности, преподавал историю украинской музыки в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского).

В 1989 году он вместе с Кириллом Стеценко (скрипачом, ныне заслуженным артистом Украины) и другими товарищами организовал в Черновцах первый фестиваль национальной молодежной музыки Червона рута.

Этот фестиваль совершил настоящую революцию в украинской культуре и дал толчок для зарождения новой молодежной музыки.

На сцене Червоной руты выступали такие исполнители и группы, как Мария Бурмака, Катя Chilly, Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, Плач Еремии, Тартак и другие.

Тарас Мельник был награжден орденом За заслуги III степени за вклад в развитие украинского музыкального искусства.

Он был женат на Ольге Мельник и имел дочь Соломию.