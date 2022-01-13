У Львові помер народний артист України Євген Федорченко

У Львові помер український актор театру та кіно Євген Федорченко. Артиста не стало у віці 75 років.

Трагічну новину повідомила донька Євгена Федорченка на особистій сторінці у Facebook. Причина смерті поки що залишається невідомою.

– Таточку, як же боляче… Люблю…, – написала Олена Федорченко.

Про місце і час прощання з Євгеном дочка пообіцяла повідомити пізніше.

Нагадаємо, що Євген Федорченко народився у 1946 році в Старосамбірському районі. Він закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища, а потім Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

З 1971 року Федорченко працював у театрі імені Марії Заньковецької. Він був художнім керівником і режисером-постановником творчого об’єднання Ретрошлягер.

20 січня 2006 року Євген отримав почесне звання Народний артист України, а в 2007 — звання Майстер сцени. Впродовж років був нагороджений багатьма пам’ятними медалями, дипломами, грамотами.

Він знімався у фільмах Карпатське золото, Час збирати каміння (роль священика). Більшу частину життя присвятив театральному мистецтву у виставах Комедіанти, Ромео і Джульєтта, Вистава без антракту та інших.

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