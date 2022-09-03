Модель Даша Астаф’єва висловилася про зрадницю, ведучу Регіну Тодоренко після того, як та вийшла на червону доріжку в Москві.

Здавалося б, уже всі висловилися про Регіну і все зрозуміли про неї, проте уродженка України продовжує дивувати своїми цинічними вчинками, поки її рідну Одесу обстрілюють російські окупанти.

Астаф’єва не змогла стримати емоцій та оприлюднила фото Тодоренко з червоної доріжки.

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– Рубрика Гнида сезону, – написала Даша в Instagram.

Не змовчав і ведучий Анатолій Анатоліч, прокоментувавши вчинок Регіни.

– Українка на червоній доріжці московського кінофестивалю. Ця доріжка червона від крові українців, які загинули за останні пів року. Повітряний поцілунок фотографам. Повітряна тривога українцям, – написав Анатолій.

Також він записав відеозвернення, в якому зазначив, що цю тему давно настав час закрити. Також ведучий сказав, що Регіна жодного стосунку до українок не має, оскільки не має з ними нічого спільного.

– Цинізм вищого рівня, який демонструє ця жінка, мене вже навіть не дивує, – наголосив Анатолій.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Регіна мовчить. Вона продовжує жити щасливим життям у РФ і не звертати увагу на те, що відбувається в рідній країні.