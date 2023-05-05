Співачка Тіна Кароль після скандалу опублікувала нову версію кліпу Мед українською мовою.

У новому відео виконавиця також постала в білій ковдрі, загорнувшись у неї. Вона є символом фортеці, в якій заховане її тендітне серце.

В основі кліпу – відео від шанувальників Тіни Кароль, які організували флешмоб на її підтримку після скандалу з початковою версією ролика на пісню Мед.

– Іноді сміливість потрібна для щирості. Я дякую всім, хто був небайдужий до долі пісні Мед і своєю підтримкою надихнув на створення нового відео для цієї пісні, – написала артистка в Instagram.

Первісна версія кліпу Мед обернулася для Тіни Кароль скандалом. Усе через те, що до його створення були причетні росіяни. Сама виконавиця зізналася, що не знала, що в компанії Beverly.films, у якій вона замовила ролик, працюють громадяни країни-агресора.

Уже наступного дня після прем’єри Тіна Кароль видалила кліп Honey & Мед, попри те, що випустила його в десяту річницю смерті її чоловіка Євгена Огіра, присвятивши композицію їхньому коханню.