Тіна Кароль прокоментувала виробництво свого нового кліпу Honey & Мед росіянами. Артистка заявила, що не знала про це і не контактувала з командою, яка створила відеороботу.

Так, після прем’єри кліпу Honey & Мед Тіни Кароль стало відомо, що його створенням у США займалася компанія Beverly.films. Власником студії є українець Генрі Ліпатов, але щонайменше троє працівників із команди – росіяни. Один із них іммігрував, а решта досі живуть у Тюмені.

Ситуацію прокоментувала вже сама Кароль у короткому відео – вона зізналася, що справді замовила кліп у Beverly.films, але з командою компанії ніяк не контактувала.

– Усіх цих людей я не знаю і ніколи з ними не взаємодіяла. Дякую всім, хто вказав на росіян, які доклали руку до цієї роботи. Мені також це неприємно, тому що війна для мене почалася 2014 року, – заявила Тіна.

Співачка додала, що ніякої зради немає, і закликала компанію вибачитися за інцидент, зокрема й від імені Герні Ліпатова. Артистка вкотре нагадала свою позицію щодо РФ – це країна-терорист.

Разом із кліпом Кароль випустила пісню Honey & Мед – це перший трек артистки, який виконується одразу двома мовами – українською та англійською. Співачка зуміла поєднати лірику любовної балади та сучасну музику.