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Тримає удар, як здоровий дядько: Кароль про видалення кліпу і дивний комплімент

1 Травня 2023, 08:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кароль

Українська співачка Тіна Кароль видалила скандальний кліп Honey & Мед через росіян і отримала несподіваний комплімент. Про це заявила сама зірка в Instagram, де також прокоментувала своє рішення щодо ролика.

– Ніколи не було легких шляхів у моїй долі. Загартована дівчинка тримає удар, як здоровий дядько. Таке почула про себе цими днями. Комплімент не найкращий, але спасибі, – заявила Кароль.

До підпису артистки опублікувала коротке відео, де позує перед камерою і співає нову пісню Honey & Мед, кліп якої довелося видалити.

Фанати Кароль прокоментували незвичайний комплімент у бік Кароль:

  • Таке вольове рішення, ще раз усім довело, що ти потужна, смілива, залізна, рішуча.
  • Важка доля, як для тендітної жінки.
  • Дуже сподіваємося і чекаємо на нову творчість.
  • Сильна, вільна і незалежна! Маленька дівчинка із неймовірною стійкістю! Чуттєва авторська пісня яка підкорює купу сердець!

Нагадаємо, що скандал навколо кліпу Honey & Мед Кароль виник після релізу – тоді стало відомо, що до його створення доклали руки росіяни. Артистка видалила відеоролик, заявивши, що репутація для неї – все.

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Тіна Кароль
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