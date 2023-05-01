Українська співачка Тіна Кароль видалила скандальний кліп Honey & Мед через росіян і отримала несподіваний комплімент. Про це заявила сама зірка в Instagram, де також прокоментувала своє рішення щодо ролика.

– Ніколи не було легких шляхів у моїй долі. Загартована дівчинка тримає удар, як здоровий дядько. Таке почула про себе цими днями. Комплімент не найкращий, але спасибі, – заявила Кароль.

До підпису артистки опублікувала коротке відео, де позує перед камерою і співає нову пісню Honey & Мед, кліп якої довелося видалити.

Фанати Кароль прокоментували незвичайний комплімент у бік Кароль:

Таке вольове рішення, ще раз усім довело, що ти потужна, смілива, залізна, рішуча.

Важка доля, як для тендітної жінки.

Дуже сподіваємося і чекаємо на нову творчість.

Сильна, вільна і незалежна! Маленька дівчинка із неймовірною стійкістю! Чуттєва авторська пісня яка підкорює купу сердець!

Нагадаємо, що скандал навколо кліпу Honey & Мед Кароль виник після релізу – тоді стало відомо, що до його створення доклали руки росіяни. Артистка видалила відеоролик, заявивши, що репутація для неї – все.