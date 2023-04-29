Українська співачка Тіна Кароль видалила з YouTube свій новий кліп Honey & Мед, який вона презентувала вчора, 28 квітня. На такий крок співачка наважилась після скандалу з росіянами, які були причетні до створення відео.

– Я видаляю цей кліп. Це дорого для мене, це боляче для мене. Але ми не маємо права собі дозволити, щоб навіть побічно з’являлися такі наративи. Я не хочу. Моя репутація – це все моє життя. Я співаю і працюю в цій країні, для мене війна почалася у 2014 році. Я люблю цю державу і давно поставила національні інтереси вище за свої. Мені самій огидно, що в моїй роботі є ці люди. Нічого страшного, буде інший кліп, – розповіла Тіна Кароль в ефірі одного з українських телеканалів.

Співачка зізналася, що написала пісню Honey & Мед сама. Кліп вона випустила у десяту річницю смерті її чоловіка Євгена Огіра, присвятивши композицію їхній любові.

– У кліпі дуже багато символізмів, починаючи від ковдри, яка є ковдрою моєї надії. Там є акула в небі, яка є символом проблем, назустріч яким ми ідемо, знаючи, що буде боляче. Для мене цей кліп став моїм катарсисом, – пояснила Кароль.

Станом на 12.20 на сторінці Тіни Кароль у YouTube кліпа Honey & Мед немає. Останнє відео, завантажене два дні тому, присвячене підготовці співачки до Євробачення 2023.

Режисером нового кліпу Тіни Кароль Honey & Мед став український режисер із США Генрі Ліпатов, чия компанія працювала над створенням і продакшном відео. З’ясувалося, що в компанії працюють щонайменше троє росіян, двоє з яких живуть у Тюмені.

Сама співачка миттєво відреагувала на скандал – у короткому відео вона зізналася, що замовила кліп у Beverly.films, однак ніяк не контактувала з командою. Вона вкотре нагадала, що Росія – це країна-терорист і закликала компанію вибачитися за цей інцидент.