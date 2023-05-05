Певица Тина Кароль после скандала опубликовала новую версию клипа Мед на украинском языке.

В новом видео исполнительница также предстала в белом одеяле, укутавшись в него. Оно является символом крепости, в которой спрятано ее хрупкое сердце.

В основе клипа — видео от поклонников Тины Кароль, которые организовали флешмоб в ее поддержку после скандала с первоначальной версией ролика на песню Мед.

— Иногда смелость нужна для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни Мед, и своей поддержкой вдохновил на создание нового видео для этой песни, — написала артистка в Instagram.

Первоначальная версия клипа Мед обернулась для Тины Кароль скандалом. Все из-за того, что к его созданию были причастны россияне. Сама исполнительница призналась, не знала, что в компании Beverly.films, у которой она заказала ролик, работают граждане страны-агрессора.

Уже на следующий день после премьеры Тина Кароль удалила клип Honey & Мед, несмотря на то, что выпустила его в десятую годовщину смерти ее мужа Евгения Огира, посвятив композицию их любви.