Американський актор Джонні Депп зустрічається зі своєю адвокаткою Джоель Річ. Саме вона представляла його на суді в справі про наклеп у 2020 році.

Коли саме розпочалися стосунки – невідомо, проте адвокат підтримувала актора, коли суддя розглядав його справу проти ексдружини Ембер Герд.

– Хімія зашкалює, між ними все серйозно, – сказало близьке до пари джерело.

Варто зазначити, що Джоель має чоловіка, з яким вона ще не розлучилася. Також адвокат має двох дітей.

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До речі, Джонні вже приписували роман із адвокаткою, але з іншою – з Каміллою Васкез. Саме вона допомогла Деппу виграти справу проти Герд.