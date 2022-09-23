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Після скандального розлучення: Джонні Деппу приписують роман із адвокатом

23 Вересня 2022, 12:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Після скандального розлучення: Джонні Деппу приписують роман із адвокатом
Джерело: Depositphotos

Американський актор Джонні Депп зустрічається зі своєю адвокаткою Джоель Річ. Саме вона представляла його на суді в справі про наклеп у 2020 році.

Коли саме розпочалися стосунки – невідомо, проте адвокат підтримувала актора, коли суддя розглядав його справу проти ексдружини Ембер Герд.

– Хімія зашкалює, між ними все серйозно, – сказало близьке до пари джерело.

Варто зазначити, що Джоель має чоловіка, з яким вона ще не розлучилася. Також адвокат має двох дітей.

Зараз дивляться

До речі, Джонні вже приписували роман із адвокаткою, але з іншою – з Каміллою Васкез. Саме вона допомогла Деппу виграти справу проти Герд.

– Я дуже хвилююся за своїх клієнтів, і ми, очевидно, стали близькими. Але коли я говорю ми, я маю на увазі всю команду, і, звичайно, до неї входить Джонні, – говорила тоді Камілла.

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Джерело
PageSix
Теги
Джонні Депп Стосунки
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