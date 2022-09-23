Американський актор Джонні Депп зустрічається зі своєю адвокаткою Джоель Річ. Саме вона представляла його на суді в справі про наклеп у 2020 році.
Коли саме розпочалися стосунки – невідомо, проте адвокат підтримувала актора, коли суддя розглядав його справу проти ексдружини Ембер Герд.
– Хімія зашкалює, між ними все серйозно, – сказало близьке до пари джерело.
Варто зазначити, що Джоель має чоловіка, з яким вона ще не розлучилася. Також адвокат має двох дітей.
До речі, Джонні вже приписували роман із адвокаткою, але з іншою – з Каміллою Васкез. Саме вона допомогла Деппу виграти справу проти Герд.
– Я дуже хвилююся за своїх клієнтів, і ми, очевидно, стали близькими. Але коли я говорю ми, я маю на увазі всю команду, і, звичайно, до неї входить Джонні, – говорила тоді Камілла.