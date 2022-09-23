Американский актер Джонни Депп встречается со своим адвокатом Джоэль Рич. Именно она представляла его на суде по делу о клевете в 2020 году.

Когда именно началась отношения — неизвестно, однако адвокат поддерживала актера, когда судья рассматривал его дело против экс-супруги Эмбер Херд.

— Химия зашкаливает, между ними все серьезно, — сказал близкий к паре источник.

Стоит отметить, что у Джоэль есть муж, с которым она еще не рассталась. Также у адвоката двое детей.

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К слову, Джонни уже приписывали роман с адвокатом, но с другим — с Камиллой Васкез. Именно она помогла Деппу выиграть дело против Херд.