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После скандального развода: Джонни Деппу приписывают роман с адвокатом

23 сентября 2022, 12:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
После скандального развода: Джонни Деппу приписывают роман с адвокатом
Источник: Depositphotos

Американский актер Джонни Депп встречается со своим адвокатом Джоэль Рич. Именно она представляла его на суде по делу о клевете в 2020 году.

Когда именно началась отношения — неизвестно, однако адвокат поддерживала актера, когда судья рассматривал его дело против экс-супруги Эмбер Херд.

— Химия зашкаливает, между ними все серьезно, — сказал близкий к паре источник.

Стоит отметить, что у Джоэль есть муж, с которым она еще не рассталась. Также у адвоката двое детей.

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К слову, Джонни уже приписывали роман с адвокатом, но с другим — с Камиллой Васкез. Именно она помогла Деппу выиграть дело против Херд.

— Я очень переживаю за своих клиентов, и мы, очевидно, стали близкими. Но когда я говорю мы, я имею в виду всю команду, и, конечно, в нее входит Джонни, — говорила тогда Камилла.

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Источник
PageSix
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