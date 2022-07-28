Украинский артист Сергей Бабкин рассказал, как его семья оказалась в Германии после начала полномасштабной войны.

По словам певца, 24 февраля он и его семья проснулись от взрывов в Харькове. Сначала они не хотели уезжать за границу, поэтому отправились в Днепр к родным.

— Там были более двух недель, пока впервые не прилетело туда. Тогда мы решили ехать дальше – на Волынь. Когда мы остановились в Кропивницком, в пять утра возле нашей гостиницы взорвалось так сильно, что мы поняли, что нужно ехать как можно ближе к границе. Мы поехали в направлении Молдовы. Долго не останавливались, но могли быть в пути максимум девять часов, потому что у нас трое детей, трое кошек, бабушки. Первая остановка была в Румынии, – рассказал Бабкин.

Бабкин признался, что после “прилета” в Кропивницком его младший сын начал заикаться, а пришел в себя только через две недели.

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– Там наш старшенький сын заплакал, обнял нас и сказал, что очень благодарен, что больше не будет слышно взрывов. Затем мы ехали через Венгрию, Австрию. Мы просто ехали. Я понял, что двигаемся по направлению к Германии. Мы много раз уже там были, там у нас есть друзья. Когда мы были еще в Венгрии, Снежана позвонила нашей хорошей знакомой. Она нам сказала, что буквально минуту до нашего звонка разговаривала с немцем, который предлагал украинцам свою трехкомнатную квартиру, – рассказал артист.

Исполнитель добавил, что вместе с ними жили 16 человек, которые тоже приехали из Харькова. А через некоторое время хозяин помог найти другие квартиры всем украинцам.