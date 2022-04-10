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После победы ждем на Холостяке! Воины ВСУ перепели хит Wellboy Гуси

10 апреля 2022, 14:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
После победы ждем на Холостяке! Воины ВСУ перепели хит Wellboy Гуси

Военные Вооруженных сил Украины перепели нашумевший хит певца Wellboy Гуси.

Соответствующий ролик артист обнародовал в своем Instagram. В видео бойцы 93-й бригады играют на музыкальных инструментах и поют свою версию композиции Гуси.

В песне наши военные насмехаются над российскими захватчиками и посылают их в направлении русского корабля.

— Спасибо ребята, что поднимаете боевой дух и настроение украинцам! Дышать одним воздухом с вами — честь, — подписал видео Wellboy.

Оценили переделанную композицию и таланты ВСУ и пользователи сети.

  • Очень крутые ребята! После победы ждем их на Холостяке и Голосе!
  • Как я обожаю чувство юмора наших людей. Парни нереально крутые!
  • Ждем выступления бригады на День победы!
  • Подняли настроение! Украина победит!
  • Круто! Боже, сохрани их и верни живыми в родные объятия.
  • Всей душой и сердцем с вами!
  • Класс! Ребята, вы невероятные! — Пишут в комментариях под видео.

Ранее Ирина Федишин презентовала новую песню Розстріляна веснаКомпозиция посвящена войне в Украине, в частности, в тексте упоминаются ужасы в Буче.

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Теги
Wellboy , ВСУ , Кавер
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