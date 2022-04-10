Военные Вооруженных сил Украины перепели нашумевший хит певца Wellboy Гуси.

Соответствующий ролик артист обнародовал в своем Instagram. В видео бойцы 93-й бригады играют на музыкальных инструментах и поют свою версию композиции Гуси.

В песне наши военные насмехаются над российскими захватчиками и посылают их в направлении русского корабля.

— Спасибо ребята, что поднимаете боевой дух и настроение украинцам! Дышать одним воздухом с вами — честь, — подписал видео Wellboy.

Оценили переделанную композицию и таланты ВСУ и пользователи сети.

Очень крутые ребята! После победы ждем их на Холостяке и Голосе!

Как я обожаю чувство юмора наших людей. Парни нереально крутые!

Ждем выступления бригады на День победы!

Подняли настроение! Украина победит!

Круто! Боже, сохрани их и верни живыми в родные объятия.

Всей душой и сердцем с вами!

Класс! Ребята, вы невероятные! — Пишут в комментариях под видео.

Ранее Ирина Федишин презентовала новую песню Розстріляна весна. Композиция посвящена войне в Украине, в частности, в тексте упоминаются ужасы в Буче.