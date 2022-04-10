Военные Вооруженных сил Украины перепели нашумевший хит певца Wellboy Гуси.
Соответствующий ролик артист обнародовал в своем Instagram. В видео бойцы 93-й бригады играют на музыкальных инструментах и поют свою версию композиции Гуси.
В песне наши военные насмехаются над российскими захватчиками и посылают их в направлении русского корабля.
— Спасибо ребята, что поднимаете боевой дух и настроение украинцам! Дышать одним воздухом с вами — честь, — подписал видео Wellboy.
Оценили переделанную композицию и таланты ВСУ и пользователи сети.
- Очень крутые ребята! После победы ждем их на Холостяке и Голосе!
- Как я обожаю чувство юмора наших людей. Парни нереально крутые!
- Ждем выступления бригады на День победы!
- Подняли настроение! Украина победит!
- Круто! Боже, сохрани их и верни живыми в родные объятия.
- Всей душой и сердцем с вами!
- Класс! Ребята, вы невероятные! — Пишут в комментариях под видео.
Ранее Ирина Федишин презентовала новую песню Розстріляна весна. Композиция посвящена войне в Украине, в частности, в тексте упоминаются ужасы в Буче.