Зараз війна вже не за територію, це просто терор українського народу – Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин презентувала нову пісню Розстріляна весна. Пісня присвячена війні в Україні, зокрема, у тексті згадуються жахіття у Бучі.

Про це повідомила співачка в ефірі телемарафону.

Федишин зазначила, що написання пісні, аранжування та зйомки відео-кліпу пройшли за лічені дні.

– Коли ми побачили той жах, який відбувся у Бучі і прокинулися на наступний день, мій чоловік зранку зателефонував до Отця. Я знаю, що він пише дуже гарні вірші. Він написав вірш про Бучу і надіслав його нам, – розповідає Федишин.

Співачка додала, що після прочитання вірша, була вражена точністю підібраних слів.

– Насправді, зараз війна вже навіть не за територію, це просто терор українського народу, – зазначила Федишин.

Федишин також розповіла, що написала музику дуже швидко, слова дуже влучно лягли на мелодію.

– Пісня дуже важка, цей тиждень був емоційно для мене важкий. Навіть під час запису її в студії, я зупинялася, бо було емоційно важко, – каже співачка.

Федишин сказала, що ця пісня – це крик душі, який болить сьогодні усім українцям. За словами співачки, усі кошти зібрані від монетизації нової пісні будуть передані ЗСУ.