Відомого голлівудського актора Бена Стіллера помітили у Львові 18 червня. Зірка фільму Ніч у музеї прогулявся центральною площею біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Відповідне відео з’явилося в TikTok. У момент прогулянки Бен розмовляв із кимось телефоном.

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– Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, – написав автор відео.

Відомо, що Стіллер виконує свою місію посла доброї волі ООН. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що актор приїхав на кордон зустрітись із українськими біженцями. До цього Бен був у Польщі, яка місія у нього у Львові – наразі невідомо.

Раніше у Львові була акторка Анджеліна Джолі. Вона зустріла переселенців на львівському вокзалі, відвідала волонтерів, психологів та лікарів. Також кінозірка відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу в Краматорську.