Письменниця Ірена Карпа висловилася про кенселінг російської культури та чи підтримує вона його.

Каже, всіма руками за, проте нам у цьому питанні потрібно бути доволі хитрими і дипломатичними.

– Нам зрозуміло, чому ми хочемо скасувати їхню культуру, оскільки це культура ґвалтівників. Ніяким Толстоєвським це не припудриш. Але світу потрібно говорити, що ми виступаємо не за кенселінг, а за культурний карантин. Цивілізований світ зараз треба захистити від усього російського, – зазначає Ірена.

Додає, ми виступаємо за те, щоб російську культуру поставили на паузу – до кінця війни, до виплати репарацій, до звільнення військових полонених, до повернення депортованих людей, до того, як будуть оголошені вироки за військові злочини.

Зараз дивляться

– Ось тоді ми і поговоримо про культуру, ось тоді я перша піду сяду за стіл з російськими письменниками, і ми будемо вирішувати, що ж робити. Вони будуть вирішувати, як все це могло статися і чому вони в своїй країні настільки імпотентні, що не можуть повести за собою людську думку. Вони завжди будуть в меншості, – сказала Карпа.

Каже, це також основна різниця між російською та українською інтелігенцією, за якою маси повстають і йдуть здобувати свою свободу.

– У нас люди набагато більш злагоджені – народ звичайний, робітничий, простий, селяни і його поети, письменники, музиканти. Тобто настільки ми всі разом, – наголосила Ірена.

Зазначає, всю російську культуру здала на макулатуру, оскільки її точно є чим замінити.

– Не пам’ятаю, чи був там Булгаков, але точно всі Толсті, Достоєвські. Я не думаю, що моїм дітям без цього не прожити, чесно кажучи. Стільки є хорошої світової літератури… Після Бучі не може бути жодного сентименту до російської великої культури, – сказала письменниця.

Фото: Ірена Карпа