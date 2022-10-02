Писательница Ирена Карпа высказалась о кенселинге русской культуры и поддерживает ли она его.

Говорит, всеми руками за, однако нам в этом вопросе нужно быть достаточно хитрыми и дипломатичными.

— Нам понятно, почему мы хотим отменить их культуру, поскольку это культура насильников. Никаким Толстоевским это не припудришь. Но миру нужно говорить, что мы выступаем не за кенселинг, а за культурный карантин. Цивилизованный мир сейчас надо оградить от всего русского, — отмечает Ирена.

Добавляет, мы выступаем за то, чтобы русскую культуру поставили на паузу — до конца войны, до выплаты репараций, до освобождения военных пленных, до возвращения депортированных людей, до того, как будут объявлены приговоры за военные преступления.

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— Вот тогда мы и поговорим о культуре, вот тогда я первая пойду сяду за стол с российскими писателями, и мы будем решать, что же делать. Они будут решать, как все это могло произойти и почему они в своей стране настолько импотентные, что не могут повести за собой человеческую мысль. Они всегда будут в меньшинстве, — сказала Карпа.

Говорит, это также основная разница между российской и украинской интеллигенцией, за которой массы восстают и идут добывать свою свободу.

— У нас люди гораздо более слаженные — народ обычный, рабочий, простой, крестьяне и его поэты, писатели, музыканты. То есть настолько мы все вместе, — подчеркнула Ирена.

Отмечает, всю русскую культуру сдала на макулатуру, поскольку ее точно есть чем заменить.

— Не помню, был ли там Булгаков, но точно все Толстые, Достоевские. Я не думаю, что моим детям без этого не прожить, честно говоря. Столько есть хорошей мировой литературы… После Бучи не может быть никакого сентимента к русской великой культуре, — сказала писательница.

Фото: Ирена Карпа