Мультиартист Дмитро Монатик зізнався, що після 2014 року виступав у Росії.

Співак сказав, що ніколи не мріяв бути зіркою, але хотів стати артистом. Каже, коли приїхав до Києва 2008 року, шоу-бізнес був іншим.

– До 2014 року відчувалося, що поки що пісня не стане популярною в РФ, то й в Україні вона не так грає. У 2014 році все почало змінюватися, але все одно. Наші пісні в Україні почали сприйматися краще, що подарувало нам можливість не дуже думати про той ринок, а розвиватися на нашому, – сказав Дмитро.

За словами артиста, востаннє він виступав у РФ у 2015 році. Тоді й зрозумів, що робить щось неправильне.

Зараз дивляться

– Я вирішив не виступати в Росії, на їхніх корпоративах, преміях і так і робив. Я працював тут і за кордоном, – сказав виконавець.

Зазначає, там інші заробітки та ринок, у цьому є спокуса для багатьох артистів.

– Усі завжди хочуть більше та більше. Так ми люди влаштовані. Коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але моїм мотиватором ніколи не були гроші. Творчість та люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли. Після рішення у 2015 році не виступати там, я дуже класно розвивався тут. Виступав в Україні та мандрував. Мені цього вистачало. Все було чудово, – зізнався Монатик.

Каже, це було одне з найправильніших рішень в його житті.