Мультиартист Дмитрий Монатик признался, что после 2014 года выступал в России.

Певец сказал, никогда не мечтал быть звездой, но хотел стать артистом. Говорит, когда приехал в Киев в 2008 году, шоу-бизнес был другим.

— До 2014 года чувствовалось, что пока песня не станет популярной в РФ, то и в Украине она не так играет. В 2014 году все стало меняться, но все равно. Наши песни в Украине начали восприниматься лучше, что подарило нам возможность не очень думать о том рынке, а развиваться в нашем, — сказал Дмитрий.

По словам артиста, в последний раз он выступал в РФ в 2015 году. Тогда и понял, что делает что-то не правильно.

Сейчас смотрят

— Я принял решение не выступать в России, на их корпоративах, премиях и так и делал. Я работал тут и за границей, — сказал исполнитель.

Отмечает, там другие заработки и рынок, в этом и есть соблазн для многих артистов.

— Все всегда хотят больше и больше. Так мы люди устроены. Когда чего-то достигаем, то хочется больше. Но моим мотиватором никогда не были деньги. Творчество и люди. Я всегда любил смотреть как люди танцуют под песни, которые у нас вышли. После решения в 2015 году не выступать там, я себя очень классно развивался тут. Выступал в Украине и путешествовал. Мне этого хватало. Все было прекрасно, — признался Монатик.

Говорит, это было одно из самых правильных решений в его жизни.