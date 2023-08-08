Американська акторка Наталі Портман розійшлася з чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільп’є після 11 років шлюбу.

Чи так це – достеменно невідомо, оскільки саме подружжя коментарів з цього приводу не давало. Однак деякі близькі джерела до пари кажуть, що Портман не змогла пробачити Мільп’є його роман із 25-річною екоактивісткою.

Також деякі інсайдери кажуть, що їхнє розставання – чутки і наразі вони проходять складний період у стосунках.

– Після того, як стало відомо про його роман, вони намагалися працювати над своїм шлюбом, але нині перебувають у роздумах, – зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мільп’є був роман із 25-річною екоактивісткою Каміллою Етьєн. Портман дізналася про зради чоловіка, проте вони працювали над тим, щоб зберегти шлюб.

Нещодавно Портман підігріла чутки про те, що розійшлася з Бенджаміном, з’явившись на публіці без обручки.