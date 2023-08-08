Американская актриса Натали Портман разошлась с мужем, хореографом Бенджамином Мильпье после 11 лет брака.

Так ли это — точно неизвестно, поскольку сами супруги комментариев по этому поводу не давали. Однако некоторые близкие источники к паре говорят, что Портман не смогла простить Мильпье его роман с 25-летней эко-активисткой.

Также некоторые инсайдеры говорят, что их расставание — слухи и сейчас они проходят сложный период в отношениях.

— После того, как стало известно о его романе, они пытались работать над своим браком, но в настоящее время находятся в раздумьях, — отметил источник.

Напомним, ранее стало известно, что у Мильпье был роман с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. Портман узнала об изменах супруга, однако они работали над тем, чтобы сохранить брак.

Недавно Портман подогрела слухи о том, что рассталась с Бенджамином, появившись на публике без кольца.