Колишнього коханого колумбійської співачки Шакіри, іспанського футболіста Жерара Піке освистали на вечірці в Мадриді. Захід відбувався з нагоди завершення Королівської ліги, та на ньому виявилося чимало фанатів виконавиці, яку спортсмен зрадив.

Коли Піке вийшов на сцену, щоб виголосити промову, йому не дали промовити й слова. Натовп почав вигукувати ім’я Шакіри. Він спробував заспокоїти присутніх у залі, однак у нього вийшло лише образити і принизити їх.

– Ну і що? І що відбувається? Я чемпіон світу, а ви ніхто, займіться своїм життям, – сказав зі сцени Піке замість промови.

Опісля було увімкнено пісню Шакіри Waka Waka, яка була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу в 2010 році.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!????‍????????‍???? pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica ???? (@moviriv) July 30, 2023

Нагадаємо, що Шакіра і Жерар Піке розлійшлися ще влітку 2022-го після 11 років спільного життя. Причиною тому стали зради футболіста.

Згодом одразу стало відомо, що у Піке вже нова кохана – студентка Клара Чіа Марті. Відтоді скандали навколо розставання спортсмена і співачки не вщухають.