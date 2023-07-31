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Я чемпіон світу, а ви ніхто! Жерара Піке освистали на вечірці через Шакіру

31 Липня 2023, 17:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Жерар Піке і Шакіра
Джерело: Getty Images Depositphotos

Колишнього коханого колумбійської співачки Шакіри, іспанського футболіста Жерара Піке освистали на вечірці в Мадриді. Захід відбувався з нагоди завершення Королівської ліги, та на ньому виявилося чимало фанатів виконавиці, яку спортсмен зрадив.

Коли Піке вийшов на сцену, щоб виголосити промову, йому не дали промовити й слова. Натовп почав вигукувати ім’я Шакіри. Він спробував заспокоїти присутніх у залі, однак у нього вийшло лише образити і принизити їх.

– Ну і що? І що відбувається? Я чемпіон світу, а ви ніхто, займіться своїм життям, – сказав зі сцени Піке замість промови.

Опісля було увімкнено пісню Шакіри Waka Waka, яка була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу в 2010 році.

Нагадаємо, що Шакіра і Жерар Піке розлійшлися ще влітку 2022-го після 11 років спільного життя. Причиною тому стали зради футболіста.

Згодом одразу стало відомо, що у Піке вже нова кохана – студентка Клара Чіа Марті. Відтоді скандали навколо розставання спортсмена і співачки не вщухають.

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