Правильно підібраний купальник, який підкреслить вашу фігуру та допоможе почуватися впевнено – гарантія настрою під час літнього відпочинку.

Не завжди прекрасна стать знає, на яку модель краще звернути увагу, тому вибір плавального костюма стає важким завданням. Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалко розібралися, як правильно підібрати купальник відповідно до типу фігури.

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Для типу фігури Пісковий годинник (верх і низ збалансований, чітко виражена талія) ви можете обирати практично будь-який купальник.

– Ваша фігура збалансована, підійде все. Обирайте, керуючись кольором шкіри та волосся, щоб колір купальника гармонійно увиразнював тон вашого обличчя, – зазначила стиліст.

Для жінок з типом фігури Яблучко (виражений животик) головна мета – приховати животик, акцентуючи увагу на струнких ніжках та зоні декольте.

Обирайте купальники з високою талією, поясом та асиметричні фасони. Щодо принтів – уникайте горизонтальних смужок, дрібних принтів, тому що вони візуально додаватимуть вагу. Класний вигляд матимуть об’ємні принти у вертикальні смуги. Обов’язково зробіть акцент на своєму пишному бюсті, він привертатиме увагу.

Не використовуйте ліфи чи топи з тонкими бретельками, вони будуть дуже неестетично врізатися в шкіру і псувати силует.

До яких моделі можна придивлятися:

Закритий купальник пландж – глибокий виріз спереду та на спині візуально коригує фігуру. Закритий купальник свім-дрес – висока талія та невелика спідниця, що допомагає приховати широкі стегна та живіт. Купальник танк (закритий варіант) – характеризується широкими бретелями в поєднанні із закритою формою, візуально фігура здаватиметься стрункішою.

За кольором Юлія рекомендує обирати більш темні та спокійні варіанти.

Для типу фігури Прямокутник (плечі та стегна на однаковому рівні) стоїть завдання додати жіночності, виділити талію, акцентувати форми. Власницям такої фігури підійдуть вирізи на купальнику, асиметричні моделі, купальники з топами та завищеною талією (танкіні). Чудовий вигляд матимуть рюші на ліфі та трусиках.

Жінкам з типом фігури Груша (яскраво-виражені стегна) насамперед потрібно робити акцент на верх, щоб збалансувати низ. Відповідно – рюші, мереживо класно гратимуть у верхній зоні. Також обираємо трусики з високою талією, роблячи ніжки ще стрункішими.

Власницям фігури Перевернутий трикутник (широкі плечі, вузькі стегна) слід обирати плавки з оздобленням – рюшами, принтовані, щоб вони зорово розширили низ на тлі широких плечей.

Для верху обирайте бретелі з широкими лямками, V-виріз. Також асиметричні топи на одне плече.

Стиліст зазначає, слід дотримуватися тактики збалансування різних моментів у фігурі, відповідно до цього, коригувати їх правильно підібраним купальником.