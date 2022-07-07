Правильно подобранный купальник, который подчеркнет вашу фигуру и позволит чувствовать себя уверенно – гарантия настроения во время летнего отдыха.

Не всегда прекрасный пол знает, на какую модель лучше обратить внимание, поэтому выбор плавательного костюма становится тяжелым заданием. Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко разобрались, как правильно подобрать купальник в соответствии с типом фигуры.

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Для типа фигуры Песочные часы (верх и низ сбалансированы, четко выражена талия) вы можете выбирать практически любой купальник.

— Ваша фигура сбалансирована, подойдет все. Выбирайте, руководствуясь цветом кожи и волос, чтобы выбранный цвет купальника гармонично подчеркивал тон вашего лица, — отметила стилист.

Для женщин с типом фигуры Яблочко (выраженный животик) главная цель — скрыть животик, акцентируя внимание на стройных ножках и зоне декольте.

Выбирайте купальники с высокой талией, поясом и асимметричные фасоны. Относительно принтов — избегайте горизонтальных полосок, мелких принтов, потому что они будут визуально прибавлять вес. Классно будут смотреться объемные принты в вертикальные полосы. Обязательно подчеркните свою пышную грудь, она будет привлекать внимание.

Не используйте лифы или топы с тонкими бретельками, они будут очень неестетично врезаться вам в кожу и портить силуэт.

Какие можно присмотреть себе модельки купальников:

Закрытый купальник пландж — глубокий вырез спереди и на спине визуально корректирует фигуру. Закрытый купальник свим-дресс — высокая талия и небольшая юбка, позволяющая скрыть широкие бедра и живот. Купальник танк (закрытый вариант) — характеризуется широкими бретельками в сочетании с закрытой формой, визуально фигура будет казаться более стройной.

По цвету Юлия рекомендует выбирать более темные и спокойные варианты.

Для типа фигуры Прямоугольник (плечи и бедра на одинаковом уровне) стоит задача добавить женственности, выделить талию, акцентировать формы. Обладательницам такой фигуры подойдут вырезы на купальнике, асимметричные модели, купальники с топами и завышенной талией (танкини). Хорошо будут смотреться рюши на лифе и трусиках.

Женщинам с типом фигуры Груша (ярко-выраженные бедра) прежде всего нужно делать акцент на верх, чтобы сбалансировать низ. Соответственно — рюши, кружево будут классно играть в верхней зоне. Также выбираем трусики с высокой талией, делая ножки еще более стройными.

Обладательницам фигуры Перевернутый треугольник (широкие плечи, узкие бедра) следует выбирать плавки с отделкой — рюшами, принтованные, чтобы они зрительно расширили низ на фоне широких плеч.

Для верха выбирайте бретели с широкими лямками, V- вырез. Также асимметричные топы на одно плечо.

Стилист отмечает, нужно опираться на приемы, как сбалансировать разные моменты в фигуре и, в соответствии с этим, корректировать их правильно подобранным купальником.