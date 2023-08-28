Час яскравих спогадів! Julik презентував літній сингл

Український співак Julik презентував пісню Не тікай. Новий трек шанувальники вже встигли почути на благодійних концертах артиста.

Літній сингл став продовженням мініальбому Julik, до якого увійшли пісні Просто обійняти та Пригорну.

Музикант переконаний, що нова пісня допоможе вкотре нагадати усім про те, наскільки важливо цінувати одне одного.

– Мені важливо, щоб кожен, хто почує цей трек, увімкнув максимально свою пам’ять і згадав про ті круті моменти, які прожив раніше. Хочеться, аби пари, сім’ї ніколи не розлучались, а навпаки — мали нове дихання і жили у щасті та мирі весь час. Ця пісня підійде для яскравих спогадів і дасть сигнал новим крутим відносинам, – каже Julik.

Пісню Не тікай Julik написав у співпраці з Богданом Нестром. Композиція народилася у студії за три години.