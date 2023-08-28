Время ярких воспоминаний! Julik презентовал летний сингл

Украинский певец Julik презентовал песню Не тікай. Новый трек поклонники уже успели услышать на благотворительных концертах артиста.

Летний сингл стал продолжением мини-альбома Julik, в который вошли песни Просто обійняти та Пригорну.

Музыкант убежден, что новая песня поможет еще раз напомнить всем о том, насколько важно ценить друг друга.

— Мне важно, чтобы каждый, кто услышит этот трек, включил максимально свою память и вспомнил о тех крутых моментах, которые прожил раньше. Хочется, чтобы пары, семьи никогда не расставались, а наоборот — имели новое дыхание и жили в счастье и мире все время. Эта песня подойдет для ярких воспоминаний и даст сигнал новым крутым отношениям, — говорит Julik.

Песню Не тікай Julik написал в сотрудничестве с Богданом Нестром. Композиция родилась в студии за три часа.