Київський інді-попгурт Latexfauna запустив профіль на OnlyFans заради збору коштів на підтримку ЗСУ.

Унікальний контент від музикантів можна придбати за $10 на місяць. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів.

– Переглядай наші розпусні фото- та відеоматеріали, слухай ще невидані пісні під акустику, дивися делікатні моменти наших подорожей. Пірнай у розпусту разом із нами, лижи мед прямо з вулика разом із нами, допомагай Україні разом із нами, – пишуть Latexfauna.

Зараз за підпискою Latexfauna на OnlyFans доступна еротична фотосесія в аксесуарах Nagolovy від відомої художниці Лесі Патоки, а також невидана пісня Люцерна, яку Дмитро Зезюлін виконує голяка під акустичну гітару.

Latexfauna стали першим гуртом, хто вирішив допомагати ЗСУ в такий спосіб. Шанувальники креативний підхід музикантів оцінили: