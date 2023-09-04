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Пірнай у розпусту з нами: Latexfauna збиратиме на дрони через OnlyFans

4 Вересня 2023, 17:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Latexfauna відкрили профіль на OnlyFans

Київський інді-попгурт Latexfauna запустив профіль на OnlyFans заради збору коштів на підтримку ЗСУ.

Унікальний контент від музикантів можна придбати за $10 на місяць. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів.

– Переглядай наші розпусні фото- та відеоматеріали, слухай ще невидані пісні під акустику, дивися делікатні моменти наших подорожей. Пірнай у розпусту разом із нами, лижи мед прямо з вулика разом із нами, допомагай Україні разом із нами, – пишуть Latexfauna.

Зараз за підпискою Latexfauna на OnlyFans доступна еротична фотосесія в аксесуарах Nagolovy від відомої художниці Лесі Патоки, а також невидана пісня Люцерна, яку Дмитро Зезюлін виконує голяка під акустичну гітару.

Latexfauna стали першим гуртом, хто вирішив допомагати ЗСУ в такий спосіб. Шанувальники креативний підхід музикантів оцінили:

  • Я насолоджуюсь голяками, а русня здихає. То це що виходить? Подвійна насолода.
  • Цей день настав!
  • А так можна було?
  • Моє сердечко почало битися ритмічніше!
  • Ваша музика – це справді мультиоргазм!

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