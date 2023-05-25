Сервіс для дорослих Onlyfans за 2023 рік поповнив бюджет України на $620 тис. Це вдалося реалізувати завдяки податку на Google – закон ухвалили на початку 2022 року, і він працює.

Про вагоме поповнення бюджету заявив нардеп Ярослав Железняк. Він також активно виступає за декриміналізацію порно в країні.

– Ще питання, чи потрібно декриміналізувати порнографію, будуть? – замислився Железняк.

Крім Onlyfans, податок платять і інші компанії – наприклад, корпорація Google віддала Україні $5,7 млн, а Meta – $10,3 млн за використання українцями Instagram, Facebook і WhatsApp.

Утім, у 2023 році минуло лише 5 місяців, і до кінця року показники помітно збільшаться.

Податок на Google – закон, який ухвалили в Україні з січня 2022 року. Він зобов’язує великі корпорації-нерезиденти платити 20% ПВД зі своїх послуг. Це торкнулося Google, Amazon, Apple, Meta і багатьох інших корпорацій, які надають цифрові послуги українцям. Навіть Netflix зобов’язали поповнювати бюджет країни.

OnlyFans активно платить податки Україні – наприклад, у березні сервіс для дорослих віддав трохи більш ніж $300 тис. і є прикладом для інших великих компаній, які працюють у країні.