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Музыка

Ныряй в разврат с нами: Latexfauna будет собирать на дроны через OnlyFans

4 сентября 2023, 17:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Latexfauna відкрили профіль на OnlyFans

Киевская инди-поп-группа Latexfauna запустила профиль на OnlyFans ради сбора средств в поддержку ВСУ.

Уникальный контент от музыкантов можно приобрести за $10 в месяц. Все собранные средства пойдут на закупку дронов.

— Просматривай наши развратные фото- и видеоматериалы, слушай еще неизданные песни под акустику, смотри деликатные моменты наших путешествий. Ныряй в разврат вместе с нами, лижи мед прямо из улья вместе с нами, помогай Украине вместе с нами, — пишут Latexfauna.

Сейчас по подписке Latexfauna на OnlyFans доступна эротическая фотосессия в аксессуарах Nagolovy от известной художницы Леси Патоки, а также неизданная песня Люцерна, которую Дмитрий Зезюлин исполняет голышом под акустическую гитару.

Latexfauna стали первой группой, которая решила помогать ВСУ таким образом. Поклонники креативный подход музыкантов оценили:

  • Я наслаждаюсь нюдсами, а русня умирает. Так это что получается? Двойное наслаждение.
  • Этот день настал!
  • А так можно было?
  • Мое сердце стало биться ритмичнее!
  • Ваша музыка — это действительно мультиоргазм!

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