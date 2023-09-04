Киевская инди-поп-группа Latexfauna запустила профиль на OnlyFans ради сбора средств в поддержку ВСУ.
Уникальный контент от музыкантов можно приобрести за $10 в месяц. Все собранные средства пойдут на закупку дронов.
— Просматривай наши развратные фото- и видеоматериалы, слушай еще неизданные песни под акустику, смотри деликатные моменты наших путешествий. Ныряй в разврат вместе с нами, лижи мед прямо из улья вместе с нами, помогай Украине вместе с нами, — пишут Latexfauna.
Сейчас по подписке Latexfauna на OnlyFans доступна эротическая фотосессия в аксессуарах Nagolovy от известной художницы Леси Патоки, а также неизданная песня Люцерна, которую Дмитрий Зезюлин исполняет голышом под акустическую гитару.
Latexfauna стали первой группой, которая решила помогать ВСУ таким образом. Поклонники креативный подход музыкантов оценили:
- Я наслаждаюсь нюдсами, а русня умирает. Так это что получается? Двойное наслаждение.
- Этот день настал!
- А так можно было?
- Мое сердце стало биться ритмичнее!
- Ваша музыка — это действительно мультиоргазм!