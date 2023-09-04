Киевская инди-поп-группа Latexfauna запустила профиль на OnlyFans ради сбора средств в поддержку ВСУ.

Уникальный контент от музыкантов можно приобрести за $10 в месяц. Все собранные средства пойдут на закупку дронов.

— Просматривай наши развратные фото- и видеоматериалы, слушай еще неизданные песни под акустику, смотри деликатные моменты наших путешествий. Ныряй в разврат вместе с нами, лижи мед прямо из улья вместе с нами, помогай Украине вместе с нами, — пишут Latexfauna.

Сейчас по подписке Latexfauna на OnlyFans доступна эротическая фотосессия в аксессуарах Nagolovy от известной художницы Леси Патоки, а также неизданная песня Люцерна, которую Дмитрий Зезюлин исполняет голышом под акустическую гитару.

Latexfauna стали первой группой, которая решила помогать ВСУ таким образом. Поклонники креативный подход музыкантов оценили: