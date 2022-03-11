Pink Floyd видалив усі треки за останні 35 років із цифрових платформ у РФ та Білорусі

Британський рок-гурт Pink Floyd видалив всі свої композиції, випущені з 1987 року, з цифрових музичних платформ у Росії та Білорусі. Також свої сольні пісні вилучив лідер колективу Девід Гілмор.

Таку заяву гурт опублікував у своїх соцмережах.

На такий крок колектив Pink Floyd пішов на знак солідарності зі світовим протестом проти вторгнення Росії до України.

– Щоб разом зі світом рішуче засудити вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd з 1987 року та всі сольні записи Девіда Гілмора відсьогодні видаляються зі всіх цифрових музичних платформ у Росії та Білорусі, – йдеться у заяві гурту.

Проте колектив був заснований у 1965 році. Тому рішення Pink Floyd не торкається класичних альбомів колективу.